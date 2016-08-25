В Джалилабаде инвалид второй группы получил семь ножевых ранений

Джалилабад. 25 августа. REPORT. AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина. Как сообщает Report со ссылкой на региональное бюро, инцидент произошел на улице Гуртулуш в Джалилабаде.

Проживающий по данному адресу 21-летний Мухаммадали Керимли получил ножевые ранения в результате перепалки со своим соседом Саидом Алиевым. С.Алиев вызвал его во двор и нанес 7 ножевых ранений.

Соседи доставили пострадавшего в Джалилабадскую районную больницу, где ему была проведена операция. Его состояние оценивается как тяжелое.

С.Алиев задержан полицией.

Джалилабадское районное отделение полиции ведет расследование по данному факту.

Отметим, что М.Керимли – инвалид второй группы.