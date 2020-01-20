В ДТП в Лянкяране заживо сгорел водитель - ФOTO - ОБНОВЛЕНО

МЧС распространило заявление в связи с ДТП в Лянкяране, приведшем к гибели водителя.

Как сообщает Report, ДТП произошло в селе Гирдани.

Столкнулись два грузовых автомобиля – "VOLVO" и "QAZel". К месту происшествия были привлечены пожарные расчеты и спасатели Южного регионального центра МЧС.

В результате столкновения произошло возгорание в моторной части автомобиля "QAZel", сгорела кабина и 1,5 тонны ячменя в кузове. В кабине автомобиля был найден и извлечен обгоревший труп водителя.

Как сообщает региональный корреспондент Report, установлена личность погибшего. Им оказался житель села Алар Джалилабадского района Азизов Расиф Набатали оглу 1983 года рождения.

*** 10:46

В Лянкяранском районе произошло ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, на 196-м километре дороги Алят-Астара-госграница Ирана, на участке, пролегающем через село Гирдани, столкнулись грузовик, управляемый гражданином России, и автомобиль марки "Qazel", за рулем которого находился житель Джалилабадского района.

После столкновения произошло возгорание. В результате заживо сгорел водитель "Qazel", пострадал пассажир автомобиля – житель села Алар Джалилабадского района Халим Гуламали оглу Джафаров 1981 года рождения.

К месту происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС, которым удалось потушить огонь.

По факту ведется расследование.