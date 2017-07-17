В Бардинском районе сотрудники полиции попали в аварию - ВИДЕО

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Барда. 16 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева. Столкнулись автомобиль марки "ВАЗ 21011" и принадлежащий Бардинскому районному управлению полиции автомобиль марки Fiat. В результате происшествия водитель автомобиля марки "ВАЗ 21011" и пассажир получили тяжелые ранения. Раненые доставлены в районную больницу на карете скорой помощи. Сотрудники полиции не пострадали.

Причиной аварии стала потеря управления водителем автомобиля марки "ВАЗ 21011". Он, потеряв управление, врезался в ехавший впереди полицейский автомобиль. После этого машина врезалась в ограждение на обочине дороги.

По факту ведется расследование.