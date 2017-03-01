Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Баку умер пожилой мужчина, избитый 17 дней назад.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

Алиев Яшар Немят оглу (1945 г.р.), проживающий в поселке Говсан по адресу ул. Шабанова, д. 32, скончался в городской клинической больнице № 3.

Врачи сказали, что он умер от внутреннего кровотечения. Тело Я. Алиева передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. В Управлении полиции Сураханского района по факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на дом Я. Алиева было совершено разбойное нападение. Трое неизвестных избили пожилого мужчину и потребовали от него деньги и ювелирные украшение. В настоящее время продолжается поиск лиц, совершивших преступление.