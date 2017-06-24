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    В Баку автомобиль скорой помощи совершил аварию, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

    Во время авария водитель получил ранения© "Report"

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль скорой медпомощи марки Volkswagen, принадлежащий Zəfəran hospital, совершил аварию.

    Как сообщает Report, авария произошла на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Фатали Хан Хойского.

    Автомобиль скорой помощи проехал на красный свет светофора, включив сигнальные огни. Автомобиль марки Daewoo, ехавший по улице А. Раджабли на зеленый свет светофора, столкнулся с каретой скорой помощи. В результате автомобиль скорой помощи перевернулся. Ехавший по улице Фатали Хана Хойского пассажирский автобус №67 столкнулся с перевернувшейся каретой скорой помощи.

    Во время аварии водитель машины скорой помощи Алиев Эльмар Гусейн оглу 1955 г.р. и еще два пассажира автобуса получили травмы. Им была оказана первая медпомощь.

    Отметим, что ранее сообщалось, что водитель автомобиля скорой помощи марки Volkswagen, двигаясь по улице А. Раджабли на большой скорости, потерял управление. В результате автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, затем с легковым автомобилем и в результате перевернулся перед госпиталем. Водитель машины скорой помощи Алиев Эльмар Гусейн оглу 1955 г.р получил травмы и был размещен в Институт научно-исследовательской травматологии и ортопедии. Факт расследуется.

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