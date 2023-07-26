В Баку проведен рейд против наркоторговцев и организаторов опиумных притонов, задержаны 60 человек

В Хатаинском районе Баку проведено очередное неотложное оперативное мероприятие против наркоторговцев.

В Хатаинском районе Баку проведено очередное неотложное оперативное мероприятие против наркоторговцев.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны жители столицы Фахри Аббасов, Парвиз Рагимов, Хаял Гусейнов и Дуньяханым Багирзаде. У них было изъято в общей сложности 8 кг героина и марихуаны.

Задержанные сообщили, что приобрели наркотики онлайн у незнакомых граждан Ирана с целью дальнейшего сбыта на территории столицы.

Кроме того, в ходе операций, проведенных сотрудниками управления в июне и июле, были задержаны в общей сложности 60 человек, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и организацией на дому опиумных притонов. У них были изъяты крупные партии сильнодействующих наркотиков и психотропные вещества.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков и другими правонарушениями продолжается.