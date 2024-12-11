В Баку прошел судебный процесс по факту присвоения средств, предназначенных для лечения детей с талассемией

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу владелицы компании Urmed help Нуриды Сеидовой, а также Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в хищении около миллиона манатов, собранных для лечения детей с т

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу владелицы компании Urmed help Нуриды Сеидовой, а также Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в хищении около миллиона манатов, собранных для лечения детей с талассемией.

Как сообщает Report, в связи с изменением состава судейской коллегии на процессе под председательством судьи Азада Меджидова судебное следствие было возобновлено.

Нурида Сеидова частично признала свою вину, остальные же не признали себя виновными.

На заседании был оглашен ответ Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета на запрос суда. Согласно информации, компания Urmed help осталась должна Центральному таможенному госпиталю 245 265 манатов, которые не были переведены за лечение пациентов.

Дополнительно суд сделал запрос в больницу Bona Dea, где подтвердили отсутствие договорных отношений с компанией Urmed help.

По утверждению пострадавших, 35 тысяч манатов, собранные на лечение больных талассемией, были направлены на оплату лечения другого пациента в больнице Bona Dea.

Очередное судебное заседание назначено на 18 декабря.

Отметим, что уголовное дело возбуждено после обращения в МВД родителей больных талассемией.

Установлено, что Нурида Сеидова и другие обвиняемые, злоупотребив доверием родителей 36 больных талассемией детей, путем мошенничества присвоили 1 млн манатов под предлогом их лечения в Турции.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба) УК АР.