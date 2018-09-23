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    В Баку произошло извержение второго по размеру грязевого вулкана в мире - ВИДЕО

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло извержение вулкана Отман-Боздаг.

    Об этом в заявлении Report сказал директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев.

    Первое извержение произошло утром в 08:53, второе - в 09:58. В Настоящее время процесс извержения продолжается. Высота пламени составляет 200-300 метров. На участке образовалось много трещин глубиной до 40 метров.

    Последнее извержение на втором по размеру грязевом вулкане мира Отман-Боздаг произошло 6 февраля 2017 года.

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