В Баку один из раненых ножом полицейских будет размещен в госпитале при МВД

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку один из раненых полицейских выписан из больницы. Об этом Report сообщили в Государственном управлении дорожной полиции г.Баку.

Отмечено, что из-за легкости травм младшего сержанта полиции Ясина Умудова он продолжит лечение в домашних условиях. Другой раненый полицейский - главный сержант полиции Ниджат Байрамов будет сегодня размещен в госпитале при министерстве внутренних дел Азербайджана. Как сообщили Report, в 5-ом отделении Бинагадинского районного управления полиции, задержан один из соучастников ножевого нападения на сотрудников дорожной полиции, Агаев Ильхам Абульфат оглы (1986 г.р.), который в ходе инцидента находился в машине марки Nissan.

По факту возбуждено уголовное дело. Продолжаются поиски другого соучастника преступления.