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    В Баку начался суд над обвиняемыми по делу о наезде на спортсменок австрийской сборной

    Процесс отложен до 15 января

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу водителя автобуса Вели Ахмедова, обвиняемого в наезде на атлеток сборной Австрии в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр, начальника отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейна Саламова, а также Эльчина Гасанова и Фарида Амирасланова. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемых. 

    Процесс отложен до 15 января.

    Отметим, что 11 июня 2015 года в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр автобус, принадлежащий ООО “Bakubus”, выехал с проезжей полосы и сбил членов сборной команды Австрии по синхронному плаванию Ванессу Сахинович и Луну Паджер, находившихся на пешеходном тротуаре. После инцидента были задержаны водитель автобуса Вели Ахмедов, начальник отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейн Саламов и Эльчин Гасанов. Ф.Амирасланов освобожден под залог. 

    В.Ахмедов обвиняется по ст. 263.1 УК, Г.Саламов и Э.Гасанов - по ст. 308, а Ф.Амирасланов - по ст. 314 УК. 

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