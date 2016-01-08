В Баку начался суд над обвиняемыми по делу о наезде на спортсменок австрийской сборной

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу водителя автобуса Вели Ахмедова, обвиняемого в наезде на атлеток сборной Австрии в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр, начальника отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейна Саламова, а также Эльчина Гасанова и Фарида Амирасланова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Процесс отложен до 15 января.

Отметим, что 11 июня 2015 года в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр автобус, принадлежащий ООО “Bakubus”, выехал с проезжей полосы и сбил членов сборной команды Австрии по синхронному плаванию Ванессу Сахинович и Луну Паджер, находившихся на пешеходном тротуаре. После инцидента были задержаны водитель автобуса Вели Ахмедов, начальник отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейн Саламов и Эльчин Гасанов. Ф.Амирасланов освобожден под залог.

В.Ахмедов обвиняется по ст. 263.1 УК, Г.Саламов и Э.Гасанов - по ст. 308, а Ф.Амирасланов - по ст. 314 УК.