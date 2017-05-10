В Баку начался судебный процесс над иностранцем, обещавшем превратить 20 тыс. долларов в 40 тыс. долларов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Ванбо Аурелие, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Рахиба Салманова были уточнены анкетные данные подсудимого.

Государственный обвинитель заявил о том, что не знаком с материалами дела, для этого прокурор попросил времени у суда.

Процесс будет продолжен 17 мая.

Отметим, что согласно информации, распространенной на сайте министерства внутренних дел, 9 февраля этого года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью выяснили, что иностранный гражданин А. Ванбо присвоил себе 20 тыс. долларов, принадлежащие жителю города Баку Мамеду Мамедову, под предлогом того, что он посредством специальных химических средств превратит их в 40 тыс. долларов США.

При осмотре места жительства А. Ванбо в Хатаинском районе были обнаружены и изъяты химические вещества и другие вещественные доказательства.