В Баку горит высотное здание - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Пожар, возникший в многоэтажном здании по адресу ул. Сулеймана Везирова, 22 Хатаинского района г. Баку, потушен.

10:34

В многоэтажном здании по адресу ул. Сулеймана Везирова, 22 Хатаинского района г. Баку произошел пожар. Как сообщает Report, на место инцидента привлечены пожарные машины, ведутся работы по предотвращению распространения пожара.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, пожар возник на крыше здания.

В настоящее время для ликвидации пожара привлечены три пожарные машины, ожидается прибытие еще двух.

Отметим, что здание, в котором происходит пожар, было построено и заселено не так давно.