Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В бакинском метрополитене задержан вор-карманник.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска отделения полиции по охране бакинского метрополитена, на станции метро "Сахиль" был задержан житель Физулинского района Рашад Гусейнов 1988 года рождения, подозреваемый в краже у жительницы города Баку Флоры Искендеровой кошелька, в котором находились деньги, удостоверение личности и карта оплаты проезда.

Расследование по факту продолжается.