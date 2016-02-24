 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В бакинском метрополитене задержан вор-карманник

    Инцидент произошел на станции метро Сахиль

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В бакинском метрополитене задержан вор-карманник.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска отделения полиции по охране бакинского метрополитена, на станции метро "Сахиль" был задержан житель Физулинского района Рашад Гусейнов 1988 года рождения, подозреваемый в краже у жительницы города Баку Флоры Искендеровой кошелька, в котором находились деньги, удостоверение личности и карта оплаты проезда. 

    Расследование по факту продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi