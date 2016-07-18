В Азербайджане судья взял самоотвод

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался подготовительный процесс суда по уголовному делу Бабека Азимова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, на процессе судья Фаиг Ганиев взял самоотвод.

Он указал, что является родственником следователю, ведущему предварительное следствие.

Подготовительный процесс приостановлен, уголовное дело направлено в канцелярию. Дело будет передано в производство другого судьи.

Отметим, что инцидент произошел 4 февраля этого года в поселке Гилязи Хызинского района. Было обнаружено тело жителя поселка Эльмира Гуламова 1992 года рождения с колото-резаными ранами. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хызинского районного отделения полиции, был задержан житель Баку Б.Азимов, 1989 года рождения, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта.