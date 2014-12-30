​В Азербайджане помилован отец 9 детей - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Распоряжение президента страны Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" коснулось и отца 9 детей Этибара Мамедоглу, отбывающего наказание в 6-ом исправительном учреждении Пенитенциарной службы.

Как сообщает Report, 57-летний Э.Мамедоглу в марте 2012 года был приговорен к 4 годам 9 месяцам лишения свободы по ст. 29.120.1 (попытка умышленного убийства).

По словам начальника отдела организации и контроля Пенитенциарной службы министерства юстиции Мусы Гумбетова, за время пребывания в исправительном учреждении (1 год 9 месяцев) Этибар Мамедоглу отличился примерным поведением: "Учитывая то, что Э.Мамедоглу является отцом 9 детей, а также то, что за время отбывания наказания он не допустил никаких правонарушений и исполнял все данные поручения, его имя было включено в список распоряжения по помилованию".