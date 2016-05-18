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    В Азербайджане обезврежена группа иностранных граждан, заполучившая 50 тыс. долларов под предлогом превращения их в 100 тыс. долларов

    В ходе личного досмотра и осмотра их квартиры были обнаружены и изъяты вещественные доказательства

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Проживающий в Азербайджане гражданин Афганистана Фарзад Абдул Ахмед обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью и заявил, что незнакомые люди, войдя к нему в доверие, путем мошенничества заполучили у него 50 тыс. долларов США якобы для того, чтобы превратить их в 100 тыс. долларов посредством специальных химических веществ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    В результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий была обезврежена группа, состоящая из граждан Камеруна (Альфонс Туани, Патрик Арнауд, Зипоп Максим Валери и Армель Гаетан), подозреваемая в совершении вышеуказанного преступления. 

    Задержанные лица в своих показаниях указали, что прибыли в Азербайджан в целях присвоения денег этим методом, зная, что накануне соревнований "Формула-1" в Баку приедут много туристов. 

    В ходе личного досмотра и осмотра их квартиры были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

    По указанному факту продолжаются расследования в следственном отделе главного управления.

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