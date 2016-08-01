В автобусе Баку-Набрань произошел взрыв, 5 человек пострадали

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В автобусе, следовавшем по маршруту Баку-Набрань, произошел взрыв.

Как сообщает северное бюро Report, в результате взрыва радиатора в микроавтобусе марки Hyundai, следовавшем из Баку в Набрань, 5 пассажиров получили ожоги ног.

Инцидент произошел на территории Шабранского района. Взрыв в радиаторе был настолько сильным, что горячая вода из него попала в салон, в результате чего и пострадали пассажиры.

Автобус пришел в непригодное состояние, поэтому пассажиры были вынуждены поехать на такси, пострадавшие были госпитализированы.