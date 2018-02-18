В Агдаше машина с семьей упала в водный канал, водитель погиб

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На территории села Леки на участке дороги Баку-Газах Агдашского района автомобиль марки «Мерседес» упал в канал.

Как передает западное бюро Report, во время инцидента в машине находились трое челнов одной семьи.

19-летняя мать Гумбатзаде Масуме бахруз гызы и её 6-месячная дочь Гумбатзаде Сельджан орудж гызы были вытащены спасателями из воды и доставлены в больницу.

Раненные были доставлены в Агдашскую центральную больницу служебным автомобилем сотрудников ДПС. Они обе размещены в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое.

Главу семейства, который управлял автомобилем, вытащить из воды не удалось.

Члены семьи являются жителями Нахчывана. Инцидент произошел, когда они направлялись из Баку в Газах.