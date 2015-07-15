Silk Way West Airlines прокомментировал инцидент в аэропорту Гонконга - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Принадлежащий авиакомпании Silk Way самолет с бортовым номером 4K-SW888 прошел D Check в компании HAECO. После завершения D Check был запланирован тестовый полет, который из-за погодных условий откладывался.

14 июля 2015 года в 06:00 по местному времени приступили к подготовке тестового полета и самолет поднялся в воздух. После взлета, на высоте 170 метров, произошел помпаж третьего двигателя, и капитан воздушного судна принял решение отменить тестовый полет и вернуться в аэропорт. Самолет совершил успешную посадку.

Во время техосмотра были обнаружены поломки в третьем двигателе. Об этом заявили в компании Silk Way West Airlines в ответ на запрос Report относительно аварийности принадлежащего Азербайджану грузового самолета в Международном аэропорту Гонконга. Далее в информации говорится, что компания Silk Way сразу же произвела деинсталляцию двигателя, который был отправлен на починку на завод производителя - компании Rolls Royce, согласно договору Total Care, заключенному между компаниями. Причины поломки двигателя станут известны после проведенного расследования.

Напомним, что согласно информации, распространенной Report со ссылкой на Apple Daily, сразу после взлета в двигателе самолета Boeing 747-400, который должен был выполнить испытательный полет, произошло возгорание. На борту находились пять человек, самолет не был загружен. Самолет был посажен благополучно, никто не пострадал, воздушная гавань продолжила работу в нормальном режиме. Согласно информации, до этого в самолете были проведены ремонтные работы, после чего он должен был совершить тестовый полет.

***11:06

В Международном аэропорту Гонконга произошел инцидент с грузовым самолетом азербайджанской авиакомпании Silk Way West Airlines.

Как сообщает Report со ссылкой на AppleDaily, сразу после взлета в двигателе самолета Boeing 747-400, который должен был выполнить испытательный полет, произошло возгорание.

На борту находились пять человек, самолет не был загружен.

Самолет был посажен благополучно, никто не пострадал, воздушная гавань продолжила работу в нормальном режиме.

Согласно информации, до этого на самолете были проведены ремонтные работы, после чего он должен был совершить тестовый полет.