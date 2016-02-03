​Установлена личность найденного в туркменском секторе Каспия тела нефтяника

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны результаты анализа ДНК тела, найденного 29 января в туркменском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), согласно заключению экспертов, тело принадлежит работнику треста "Нефтгазтикинти" Хошбахту Ханыш оглу Самедову.

Отметим, что продолжаются поиски лиц, без вести пропавших во время аварий, произошедших 4 декабря на основании №501 на Нефтяных Камнях и 10-й морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли".