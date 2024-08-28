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TƏBİB назвал причину очередей в поликлиниках

TƏBİB назвал причину очередей в поликлиниках Сегодня утром в некоторых медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), произошел сбой программного обеспечения системы управления, в связи с чем образовались большие очереди.
Происшествия
28 августа 2024 г. 13:33
TƏBİB назвал причину очередей в поликлиниках

Сегодня утром в некоторых медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), произошел сбой программного обеспечения системы управления, в связи с чем образовались большие очереди.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили из TƏBİB.

В ведомстве отметили, что на данный момент работа системы полностью восстановлена, причиной сбоя послужило большое количество обращений.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о проблемах с онлайн-системой очередей в поликлиниках. Они могут быть связаны с резким ростом обращений по поводу получения справки о здоровье для зачисленных в вузы абитуриентов.

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