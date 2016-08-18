Состояние госпитализированного Ровшана Лянкяранского расценивается как тяжелое

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Ровшан Джаниев (Лянкяранский), подвергшийся вооруженному нападению в Турции, находится в тяжелом состоянии.

Согласно полученной Report информации, Лянкяранский получил несколько пулевых ранений. Он госпитализирован.

Отметим, что инцидент произошел в Стамбуле. Автомобиль с государственным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при отъезде от отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению двух вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле.

В результате нападения получили ранения сам Лянкяранский и его водитель, имя которого не уточняется.

Нападавшие скрылись с места преступления.

На место было привлечено большое количество полиции и скорая помощь. Р.Лянкяранский и водитель были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь водителя спасти не удалось.

Полиция разыскивает преступников.