 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Состоялся очередной процесс по делу журналиста Рауфа Миркадирова

    Суд продолжится в 14:00

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу журналиста Рауфа Миркадирова.

    Как сообщает Report, закрытый процесс прошел под председательством судьи Алисултана Османова.

    В интервью журналистам защитник Р.Миркадирова Фуад Агаев сказал о возбуждении нескольких ходатайств. Ни одно из ходатайств не было удовлетворено: "На суде Р.Миркадиров дал показания. Я дал расписку и поэтому не могу предоставить информацию о показаниях Рауфа Миркадирова".

    Судебный процесс продолжится в 14:00.

    Отметим, что Р.Миркадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции. Затем журналиста депортировали в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi