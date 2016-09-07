Состоялась очная ставка между Акифом Човдаровым и племянником Таги Ахмедова

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась очная ставка между бывшим начальником Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майором Акифом Човдаровым и племянником бывшего начальника Бакинского метрополитена Таги Ахмедова - Али Ахмедовым.

Об этом Report сообщил адвокат А.Човдарова Садиг Расулов.

По словам адвоката, в ходе очной ставки возникли противоречия: "Между показаниями Али Ахмедова следствию и его словами во время очной ставки имеются противоречия. Али Ахмедов не смог точно указать место передачи Акифу Човдарову денег в сумме 2 млн. 917 тыс. 300 манатов. Выяснилось, что он явно говорит неправду".

Адвокат отметил, что они также хотели провести очную ставку между Таги Ахмедовым и Акифом Човдаровым, однако соответствующее ходатайство не было удовлетворено.

Напомним, что согласно следственным материалам, А.Човдаров взял у Т.Ахмедова примерно 3 млн. манатов. Деньги А.Човдарову передал племянник Т.Ахмедова - А.Ахмедов.

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре прошлого года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался.