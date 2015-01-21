 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Скончалась сотрудница управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

    Рейхан Джафарова была одной из тех, кого в минувшем году по распоряжению президента Ильхама Алиева наградили медалью Терегги

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Скончалась Рейхан Джафарова, которая занимала высокую должность в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике "Комплексе дворца Ширваншахов". Как сообщает Report, Р.Джафарова работала заведующей отделом в музее-заповеднике.

    Напомним что, Р.Джафарова была одной из тех, кого в минувшем году по распоряжению президента Ильхама Алиева наградили медалью "Терегги"

    Отметим, что архитектурный музей-заповедник "Комплекс дворца Ширваншахов" функционирует в составе управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi