​Скончалась сотрудница управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Скончалась Рейхан Джафарова, которая занимала высокую должность в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике "Комплексе дворца Ширваншахов". Как сообщает Report, Р.Джафарова работала заведующей отделом в музее-заповеднике.

Напомним что, Р.Джафарова была одной из тех, кого в минувшем году по распоряжению президента Ильхама Алиева наградили медалью "Терегги"

Отметим, что архитектурный музей-заповедник "Комплекс дворца Ширваншахов" функционирует в составе управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров.