Сильный ветер стал причиной ряда проблем в Масаллы и Джалилабаде - ФОТО

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Джалилабад/ Массалы. 25 марта. REPORT.AZ/ Сильный ветер дующий в Джалилабадском и Массалинском районах стал причиной ряда проблем.

Аранское бюро Report сообщает, что чердак дома и крыша хозяйственного помещения, принадлежащая жителю села Абдуллу Джалилабадского района Ровшану Агаеву ,обрушились в результате воздействия ветра.

Сильный ветер также обрушил множество различных рекламных щитов вдоль дороги. В селе Привельнийе сильный ветер обвалил крупноствольные деревья на проезжую часть дороги. Начиная с утренних часов сотрудники соответствующих учреждений начали очищать дороги от деревьев.

Ветер также повредил и электроэнергитеческое хозяйство. В высокогорных районах электропровода сломались, а столбы повалились. В результате этого подача электроэнергии во многие села была приостановлена. Комиссия МЧС сообщает, что в настоящее время подсчитывается ущерб нанесенный району.

Как передает Южное бюро Report, начавшийся с полудня и продолжаюшийся вот уже 2 часа сильный ветер, стал причиной ряда осложнений и в Масаллы. На территории города обвалены десятки столбов связи и электроэнергии.

Сильный ветер обрушил крыши 4-х школ, 10-ти личных домов и 3-х обьектов личного хозяйства.На некоторых улицах ограничено дорожное движение.

В Комиссию МЧС все еще поступают звонки с обращениями. Сумма общего урона подсчитывается.