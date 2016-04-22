​Шурин Эмина Милли освобожден из зала суда

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Назима Агабекова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил адвокат подсудимого Адиль Исмаилов.

Он попросил судью оправдать Н.Агабекова.

Затем Н.Агабеков заявил, что он никогда не использовал наркотики: "Экспертиза не нашла в моей крови следов наркотических средств. Если причиной моего задержания является мой родственник Эмин Милли, то я заявляю, что всегда поддерживал наше государство. Я согласен с выступлением моего адвоката".

После совещания судебной коллегии был зачитан приговор.

Приговором суда Н.Агабеков получил два года условно и был освобожден из зала суда.

Напомним, что на предыдущем заседании прокурор запросил 7 лет лишения свободы для Н.Агабекова.

Отметим, что Н.Агабеков, обвиняемый в торговле наркотическими средствами, является сыном художника Маиса Агабекова и шурином директора Meydan TV Эмина Милли. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку. По официальной информации, при нем был обнаружен и изъят героин.