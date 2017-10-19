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    СГБ задержала более полумиллиона поддельных акцизных марок

    Также были обнаружены многочисленные чаны с некачественным спиртом

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана на азербайджано-грузинской границе во время операции было задержано 619 500 единиц фальшивых акцизных марок, провозимых в страну контрабандным путем в обход таможенного контроля и предусмотренных для производства поддельной водки.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ.

    В ходе расследования было выявлено, что в функционирующих незаконно особых местах, куда доставлялись фальшивые акцизные марки, производилась поддельная водка, состоящая из примеси некачественного спирта и технической воды, опасная для физического здоровья населения и поставляющаяся на массовую продажу. Также были обнаружены многочисленные чаны с некачественным спиртом.

    По уголовному делу министерством налогов и СГБ продолжается совместное расследование.

    СГБ заявляет, что в Азербайджанской Республике и впредь будут решительно пресекаться все нарушения закона, наносящие вред физическому здоровью граждан и генофонду населения.

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