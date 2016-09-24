Руководство "Сядяряк": Потерпевшим ущерб предпринимателям будет выплачена компенсация

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Потерпевшим ущерб предпринимателям в результате сегодняшнего пожара в торговом центре "Сядяряк" будет выплачена компенсация.

Об этом Report сообщили в руководстве торгового центра "Сядяряк".

Сообщается, что в результате пожара два магазина сгорели полностью, один - частично.

Отметим, что 24 сентября в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар. Огонь вспыхнул в магазине занавесок, в целом сгорели 39 кв. м. К месту происшествия были стянуты 8 пожарных нарядов, пожар был потушен в 09:25. Возгорание, предположительно, произошло в результате короткого замыкания. Точные причины пожара выясняются.

По предварительным данным, одному предпринимателю нанесен ущерб в размере 7 тыс. манатов.

В результате пожара пострадали 2 человека. Они были госпитализированы на машине скорой помощи.