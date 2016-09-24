Руководство "Сядяряк": Потерпевшим ущерб предпринимателям будет выплачена компенсация

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Потерпевшим ущерб предпринимателям в результате сегодняшнего пожара в торговом центре "Сядяряк" будет выплачена компенсация.
Об этом Report сообщили в руководстве торгового центра "Сядяряк".
Сообщается, что в результате пожара два магазина сгорели полностью, один - частично.
Отметим, что 24 сентября в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар. Огонь вспыхнул в магазине занавесок, в целом сгорели 39 кв. м. К месту происшествия были стянуты 8 пожарных нарядов, пожар был потушен в 09:25. Возгорание, предположительно, произошло в результате короткого замыкания. Точные причины пожара выясняются.
По предварительным данным, одному предпринимателю нанесен ущерб в размере 7 тыс. манатов.
В результате пожара пострадали 2 человека. Они были госпитализированы на машине скорой помощи.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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