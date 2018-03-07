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    Разводивший костер по случаю "Од чершенбеси" школьник получил ожоги - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report

    Абшерон. 7 марта. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе ученик 9 класса получил ожоги по неосторожности.

    Как сообщает абшеронско-сумгайытское бюро Report, происшествие произошло в поселке Джейранбатан.

    Так, житель данного поселка, вынужденный переселенец из Лачинского района Фархад Гачай оглу Магеррамов 2002 г.р. 6 марта разжигая костер по случаю "Од чершенбеси" использовал бензин. По неосторожности пламя обожгло его лицо. Получивший тяжелые ожоги школьник был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.

    Как сообщили Report из больницы, Ф.Магеррамов получил ожоги 1 и 2-ой степени. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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