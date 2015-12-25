Рауф Миргадиров выступил в суде с ​последним словом

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Алисултана Османова Р.Миргадиров выступил с последним словом. Он попросил суд вынести оправдательный приговор.

Суд отложен до неопределенной даты.

Напомним, что в своем выступлении на прошлом процессе государственный обвинитель попросил для Р.Миргадирова наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Прокурор попросил утвердить ст. 62 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) УК по делу Р.Миргадирова.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.