Рассмотрена апелляционная жалоба в отношении ОАО Dеmir Bank

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное дело по апелляционной жалобе открытого акционерного общества (ОАО) "Азерсу" против ОАО Dеmir Bank.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Гамида Гамидова было объявлено решение.

Согласно решению, постановление суда первой инстанции в пользу ОАО Dеmir Bank оставлено без изменений.

Отметим, что в этом году банк подал в суд на ОАО "Азерсу" посредством 1-го Бакинского административно-экономического суда. Банк выдвинул иск об оспаривании акта. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ОАО "Азерсу" подало апелляционную жалобу.