Прокурор потребовал лишить свободы Лапшина сроком на 6 лет и 6 месяцев

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алиовсата Абасова выступил государственный обвинитель.

Прокурор потребовал наказать Лапшина сроком на 6 лет 6 месяцев.

Очередное заседание суда назначено на 19 июля.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.