Прокурор попросил наказать подростка, нанесшего 18 ножевых ранений из-за комментария в Facebook

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу Ровшана Эльшад оглу Шахмарова 1998 г.р., обвиняемого в нанесении ножевых ранений Эльвину Мурадову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Тамиллы Насруллаевой выступил гособвинитель.

Прокурор попросил осудить Р.Шахмарова сроком на 7,5 лет.

Очередное судебное заседание назначено на 30 октября.

Отметим, что инцидент произошел в этом году. Ученик школы №238 Низаминского района Р.Шахмаров нанес Э.Мурадову 18 ножевых ранений. Э.Мурадов был помещен в городскую клиническую больницу №3 Сабунчинского района. Усилиями врачей жизнь Э.Мурадова удалось спасти. Причиной поножовщины стал комментарий, написанный Э.Мурадовым к размещенной в социальной сети Facebook фотографии Р.Шахмарова с какой-то девушкой. Из-за этого комментария между ними возник спор. В результате Р.Шахмаров пришел по адресу, указанному Э.Мударовым, и нанес ему ножевые ранения.

Р.Шахмаров обвиняется по ст. 29.120.1 (попытка умышленного убийства человека) УК.