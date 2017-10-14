Прокурор подал протест на приговор в отношении лица, пытавшегося убить человека

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Гособвинитель подал апелляционный протест, а потерпевший Санан Исмайлов апелляционную жалобу на приговор в отношении Вели Ахмедова, обвиняемого в попытке умышленного убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева в Бакинском апелляционном суде были зачитаны анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 20 октября.

Отметим, что по информации МВД, в поселке Гарачухур Сураханского района в результате, огня, открытого из ружья на почве конфликта гражданином Российской Федерации В.Ахмедовым, был ранен житель поселка Санан Исмайлов. С.Исмайлов был незамедлительно размещен в больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции, был задержан В.Ахмедов. У него были изъяты использованное при совершении преступления ружье марки "Винчестер", 4 патрона и 1 гильза.

Ему инкриминировалась статья 29, 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В своем выступлении в Бакинском суде по тяжким преступлениям гособвинитель попросил осудить В.Ахмедова на 17 лет лишения свободы. На процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был оглашен приговор. Решением суда статья 29, 120.1. (умышленное убийство) в отношении обвиняемого была заменена статьей 126.1 (умышленное причинение вреда здоровью). Решением суда, В.Ахмедов был приговорен к 5 годам лишения свободы.