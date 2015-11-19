Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении 5 бизнесменов, задержанных по делу международного банка

Бизнесмены содержатся в 1-м Бакинском следственном изоляторе
Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Срок меры пресечения в виде ареста в отношении 5 бизнесменов продлен на 3 месяца. Они обвиняются в том, что взяли кредит в ОАО "Международный банк Азербайджана" и не вернули его.
Как сообщает Report, один из них - руководитель ООО Azərbaycan Consaltinq Qrup Эрхан Джавад Явуз. Имена других не разглашаются.
В качестве причин продления срока меры пресечения указаны тяжесть их поступков, характер совершенного преступления, степень общественной опасности, скрытие материалов преступления, повторное совершение преступных действий.
Все они содержатся в 1-м Бакинском следственном изоляторе.
Сегодня ожидается продление срока меры пресечения в отношении еще 4 бизнесменов. Одним из них является директор ООО City Devoloper Ратмир Бекиров.
Отметим, что в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с нанесением крупного ущерба) УК.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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