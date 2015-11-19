 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении 5 бизнесменов, задержанных по делу международного банка

    Бизнесмены содержатся в 1-м Бакинском следственном изоляторе

    Бизнесмены содержатся в 1-м Бакинском следственном изоляторе

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Срок меры пресечения в виде ареста в отношении 5 бизнесменов продлен на 3 месяца. Они обвиняются в том, что взяли кредит в ОАО "Международный банк Азербайджана" и не вернули его.

    Как сообщает Report, один из них - руководитель ООО Azərbaycan Consaltinq Qrup Эрхан Джавад Явуз. Имена других не разглашаются.

    В качестве причин продления срока меры пресечения указаны тяжесть их поступков, характер совершенного преступления, степень общественной опасности, скрытие материалов преступления, повторное совершение преступных действий. 

    Все они содержатся в 1-м Бакинском следственном изоляторе.

    Сегодня ожидается продление срока меры пресечения в отношении еще 4 бизнесменов. Одним из них является директор ООО City Devoloper Ратмир Бекиров. 

    Отметим, что в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с нанесением крупного ущерба) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi