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    ​Потушен пожар на одной из газовых скважин 10-й морской платформы месторождения "Гюнешли"

    Продолжаются беспрерывные работы по тушению пожара на других скважинах

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Потушен пожар на одной из газовых скважин 10-й морской платформы месторождения "Гюнешли".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    По информации, МЧС продолжает осуществление мер по тушению пожара, начавшегося в результате происшествия 4 декабря 2015 года на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

    Так, предпринимаются беспрерывные меры по срезанию и вывозу с территории деформированных металлических конструкций вокруг горящих скважин, а также обеспечению беспрепятственной работы пожарных вокруг скважин, охлаждению конструкций скважин и прилегающих зон. В результате усилий пожарного состава 15 января удалось потушить пожар на одной из газовых скважин.

    Продолжаются беспрерывные работы по тушению пожара на других скважинах.

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