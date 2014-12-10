Посольство: Присвоенные деньги возвращены на счет посла Кувейта в Азербайджане

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Кувейта в Азербайджане прокомментировало информацию о том, что с банковского счета посла Кувейта Сауда Абдельазиза аль-Руми была присвоена крупная сумма.

Как сообщили Report в посольстве Кувейта в Азербайджане, такой инцидент имел место, однако, диппредставительство не обращалось в полицию в связи с данным вопросом.

В посольстве также отметили, что этим вопросом занимается МВД на основании обращения Международного банка Азербайджана. Также было отмечено, что после обращения в банк присвоенные деньги были возвращены на счет посла.

Посольство также сообщило, что не имеет информации о том, что кто-то из сотрудников посольства был арестован в связи с этим вопросом.

Отметим, что согласно информации МВД Азербайджана, с 1-го июня по 18-ое августа этого года с банковского счета посла Кувейта в Азербайджане было снято 22 484 доллара. В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников Насиминского РУП было установлено, что деньги посредством интернета украл представитель по связям с общественностью посольства Кувейта.