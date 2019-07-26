Полиция Баку: Общественный взгляд на уличную торговлю должен измениться

"Основная цель борьбы полиции с уличной торговлей в том, чтобы мобилизовать общество в вопросе более строгого отношения к уличной торговле, поскольку общественный взгляд на этот вопрос должен измениться".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, общественное мнение не может воспринимать незаконную уличную торговлю в рамках общепринятых норм поведения.

"На то есть конкретные причины: уличная торговля наносит вред здоровью людей, создает условия для загрязнения окружающей среды, возникновения эпидемиологической угрозы, уклонения от налогов. Эксперты в данной области, отвечая на вопросы по данной сфере, могут информировать общество", - добавил он.

Начальник службы отметил, что субъективные высказывания некоторых лиц, которые выносят на общественные обсуждение меры полиции в связи с уличной торговлей, являются показателем противоречивого подхода и традиционным популизмом: "Здоровая логика, здоровое мышление не может превратить в предмет общественного порицания выполнение полицией законных обязанностей. Требовать от полиции закрывать глаза на эти деяния является ничем иным как поощрением общественной безответственности…"