Погибший при падении в России самолета азербайджанский бизнесмен похоронен в Евлахе

Евлах. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджан доставлено тело азербайджанца, погибшего при падении самолета в России 11 февраля.

Как сообщает западное бюро Report, тело бизнесмена Намика Гахраманова, привезенного братом вечером 7 апреля в Азербайджан на самолете, предано земле на кладбище в родном селе Ашагы Гархунлу Евлахского района.

По словам брата Н.Гахраманова Мубариза Гахраманова, в организации процесса доставки тела необходимую помощь оказали как российская сторона, так и посольство Азербайджана в России.

Отметим, что 11 февраля в 14:21 на территории села Степановск Раменского района потерпел крушение следовавший из московского аэропорта "Домодедово" в Орск самолет.

В момент падения на борту находился 71 человек.