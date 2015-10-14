​Подан иск против предприятия министерства оборонной промышленности

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Департамент по работе с крупными страхователями Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) подал в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) Научно-производственное предприятие (НПП) "Иглим" министерства оборонной промышленности.

Как сообщает Report, ГСФЗ требует взыскания задолженности по обязательным государственным страховым взносам.

Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №2.

Отметим, что Департамент по работе с крупными страхователями ГФСЗ был создан в 2003 году в целях улучшения деятельности по сбору обязательных государственных страховых взносов и усовершенствования структуры управления Фонда.

Научно-производственное предприятие "Иглим" начало деятельность в 1961 году на базе цеха по производству кондиционеров Кешлинского машиностроительного завода под названием "Бакинский завод климатических установок". Название завода, первой продукцией которого были бытовые кондиционеры, несколько раз менялось. С 2006 года осуществляет деятельность в качестве Научно-производственного предприятия "Иглим" при министерстве оборонной промышленности.