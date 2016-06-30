Отложен суд над задержанными по делу о наезде на спортсменок австрийской сборной

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был отложен судебный процесс по уголовным делам водителя автобуса Вели Ахмедова, обвиняемого в наезде на атлеток сборной Австрии в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр, начальника отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейна Саламова, а также Эльчина Гасанова и Фарида Амирасланова.

Как сообщает Report, очередное заседание суда назначено на 4 июля.

Отметим, что 11 июня 2015 года в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр автобус, принадлежащий ООО "BakuBus”, выехал с проезжей полосы и сбил членов сборной команды Австрии по синхронному плаванию Ванессу Сахинович и Луну Паджер, находившихся на пешеходном тротуаре. После инцидента были задержаны водитель автобуса Вели Ахмедов, начальник отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейн Саламов и Эльчин Гасанов. Ф.Амирасланов освобожден под залог. В.Ахмедов обвиняется по ст. 263.1 УК, Г.Саламов и Э.Гасанов - по ст. 308, а Ф.Амирасланов - по ст. 314 УК.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 января 2016 года, рассмотрение дела было прекращено, и дело возвращено на предварительное следствие. В качестве причины указано, что пострадавшие не дали показания, поэтому были нарушены их права. Дело для пересмотра направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.