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    Освобожден обвиняемый в государственной измене теолог

    Он передан под надзор полиции

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа относительно изменения меры пресечения в виде ареста в отношении теолога Джейхуна Джафарова, обвиняемого в государственной измене.

    Об этом Report сообщил адвокат Джавад Джавадов.

    По словам адвоката, решением суда мера пресечения в виде ареста была изменена, в его отношении избрана мера пресечения в виде отдачи под надзор полиции.

    Отметим, что Дж.Джафаров был арестован в прошлом году. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.

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