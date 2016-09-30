Освобожден обвиняемый в государственной измене теолог

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа относительно изменения меры пресечения в виде ареста в отношении теолога Джейхуна Джафарова, обвиняемого в государственной измене.

Об этом Report сообщил адвокат Джавад Джавадов.

По словам адвоката, решением суда мера пресечения в виде ареста была изменена, в его отношении избрана мера пресечения в виде отдачи под надзор полиции.

Отметим, что Дж.Джафаров был арестован в прошлом году. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.