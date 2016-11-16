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    Оползень на территории Джалилабадского района активизировался, возникла угроза разрушения жилых домов - ФОТО

    Осадки ускоряют оползневый процесс

    Джалилабад. 16 ноября. REPORT.AZ/ Оползень на территории Джалилабадского района активизировался.

    Как сообщает региональное бюро Report, на посевных площадях и пастбищах в селе Парди появились трещины. По мнению специалистов, наблюдающиеся осадки ускоряют оползневый процесс, который движется к селу, что представляет угрозу для расположенных на территории домов. На отдельных территориях технике не удалось въехать на посевные площади.

    Опасность также сохраняется на автомобильной дороге Джалилабад-Ярдымлы. Слои почвы на обочинах магистрали движутся к дороге. На пролегающем через село Парди отрезке дороги возникли трещины.

    Отметим, что данная территория считается одной из самых активных оползневых зон Джалилабадского района.  

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