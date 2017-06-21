Обвиняемый в совершении мошенничества в отношении брата министра отказался давать показания в суде

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой было объявлено, что потерпевший Аликрам Джамалов не явился в суд.

На заседании присутствовал только его представитель Имамали Аскеров.

Адвокат обвиняемого С. Набиева Джейхун Юсифов выразил в связи с этим протест. Он подал ходатайство об обеспечении личного присутствия на процессе самого А. Джамалова.

Судья сообщила, что А. Джамалов представил суду справку: "Он отметил, что доверил свои права представителю. Поэтому Аликрам Джамалов попросил рассмотреть дело без его участия".

Ходатайство было удовлетворено. На очередном заседании А. Джамалов будет присутствовать и даст показания.

Позже гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Прокурор предложил начать процесс с дачи показаний обвиняемым. Это вызвало споры. Адвокат Дж. Юсифов сказал, что в связи с тем, что его подзащитный не считает себя виновным, дача показаний должна начаться с потерпевшего.

Судья не согласился с этим и предложил дать показания. С. Набиев отказался от дачи показаний.

Очередной судебный процесс назначен на 23 июня.

Согласно обвинительному акту, С. Набиев предложил брату министра военной промышленности Явера Джамалова Аликраму Джамалову организовать совместный бизнес. Он попросил А. Джамалова вложиться в магазин электрического оборудования Brend Elektrik на улице Джейхуна Гаджибейли Насиминского района, который арендовал и реализовывал там товар. Взамен он обещал брату министра половину прибыли.

А. Джамалов согласился и 3 ноября 2015 года в офисе по адресу Ага Нейматулла в Наримановском районе передал С. Набиеву 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года еще 3 993 маната.

С. Набиев, присвоив средства, не вернул А. Джамалову деньги. Брат министра пожаловался в Наримановское районное управление полиции. После рассмотрения его заявления 12 января 2017 года в Наримановской районной прокуратуре по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый С. Набиев арестован не был, учитывая наличие на его попечении малолетних детей, было принято решение о мере пресечения в виде передачи его под надзор полиции.