Объявлено судебное решение по апелляционной жалобе Джахангира Гаджиева

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба против решения суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева.

Об этом Report сообщил адвокат Агиль Лайыджов.

Он отметил, что на заседании под председательством судьи Гадима Бабаева апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.