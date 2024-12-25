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Нармин Халилова: Пострадавшие и тела погибших в авиакрушении в Актау будут доставлены в Баку не сегодня

Нармин Халилова: Пострадавшие и тела погибших в авиакрушении в Актау будут доставлены в Баку не сегодня 20:13
Происшествия
25 декабря 2024 г. 21:03
Нармин Халилова: Пострадавшие и тела погибших в авиакрушении в Актау будут доставлены в Баку не сегодня

В настоящий момент доставка пострадавших или тел погибших в результате крушения самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Актау в Баку не планируется.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Международного аэропорта Гейдар Алиев Нармин Халилова.

"Сегодня не будут доставлены ни пострадавшие, ни тела погибших. После завершения расследования официальными органами будет предоставлена точная информация," - отметила Н. Халилова.

Она также сообщила, что родственники первой степени пострадавших направлены в корпус Генеральной прокуратуры для сдачи анализа крови.

"В настоящее время 14 человек проходят соответствующую процедуру," - добавила пресс-секретарь.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. В Азербайджане 26 декабря объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Nərmin Xəlilova: "AZAL təyyarəsinin Aktauda qəzaya uğraması ilə bağlı yaralılar və ölənlərin nəşi Bakıya bu gün gətirilməyəcək"

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