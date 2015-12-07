Найдены тела еще шести пропавших без вести нефтяников

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Найдены тела еще шести нефтяников, пропавших без вести в результате пожара на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инженер Производственного объединения "Азнефть" Баламирза Агарагимов.

Два тела переданы в Хатаинский районный морг. Это тела Тагиева Фуада Тахир оглу и Махмудова Аги Иззет оглу.

Тела 4 человек доставят на вертолете, их планируется передать в Сабунчинский районный морг.

Согласно информации министерства по чрезвычайным ситуациям, тела обнаружены на расстоянии 65-70 км от блока, где произошла авария.

Напомним, 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли", в результате чего возник пожар. В результате спасательных работ спасены 33 человека, тело одного нефтяника передано по назначению, поиски 29 человек продолжаются.