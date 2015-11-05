​Установлена личность рыбака, тело которого было найдено в Касписйком море - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность пропавшего без вести в Каспийском море рыбака, тело которого было обнаружено сегодня утром. Как сообщает находящийся на месте событий корреспондент Report, тело принадлежит жителю хачмазского села Тиканоба Гамзе Нураддинову.

Его тело обнаружено на территории села Чайгарагашлы Шабранского района.

*** 10:41

Обнаружено тело одного из пропавших в Каспийском море рыбаков. Как сообщает Report, сегодня утром к поискам рыбаков был привлечен вертолет. В ходе поисков было обнаружено тело одного из рыбаков, которое зацепилось за рыболовную сеть. Его личность пока не установлена. Тело найдено в 6 км от села Ниязабад Хачмазского района. В ходе поисков из воды также были извлечены принадлежащая одному из рыбаков куртка и утонувшая лодка.

Напомним, что вчера утром рыбацкая лодка утонула из-за сильного ветра недалеко от села Ниязабад Хачмазского района. В ней находились жители хачмазского села Тиканоба Гамза Нураддинов, Лачин Лачинов и житель села Узуноба Ильгар Дашдемиров.