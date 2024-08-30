Начинается суд над Имамверди Ахмедовым, обвиняемым в организации преступлений против конституционного строя

Начинается суд над гражданином Азербайджана Имамверди Ахмедовым, обвиняемым в организации преступлений против конституционного строя страны.

Начинается суд над гражданином Азербайджана Имамверди Ахмедовым, обвиняемым в организации преступлений против конституционного строя страны.

Как сообщает Report, материалы дела направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям в производство судьи Дадаша Иманова. Подготовительное заседание назначено на 4 сентября.

Предварительное следствие по статье 28,278.2 УК АР велось Службой государственной безопасности Азербайджана.

Согласно материалам следствия, с апреля 2023 года Ахмедов собирал вокруг себя лиц с радикальными религиозными убеждениями. С целью организовать беспорядки и насильственные действия против представителей власти, насильственного изменения конституционного строя Азербайджана он организовывал тренинги по боевой подготовке для отдельных лиц.

Имамверди Ахмедов был задержан в ходе оперативных мероприятий Службы государственной безопасности.